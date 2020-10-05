«Уральские авиалинии» отказались от прямых рейсов из Челябинска в Москву и обратно

Авиакомпания «Уральские авиалинии» предложила челябинцам летать в Москву из Екатеринбурга.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе компании «Уральские авиалинии», с 12 октября по 28 февраля регулярные рейсы из Челябинска в Москву и из Москвы в Челябинск отменены в связи с оптимизацией маршрутной сети и расписания авиакомпании.

В период новогодних праздников рейсы будут выполняться по расписанию в ежедневном режиме (с 25 декабря по 11 января из Москвы в Челябинск, с 26 декабря по 12 января из Челябинска в Москву).

«Если вы приобрели билет на сайте, в мобильном приложении или по звонку в call- центр, то за возвратом денежных средств обратитесь, пожалуйста, в авиакомпанию через форму обратной связи на сайте с пометкой «Возврат а/б с 12 октября 2020 года». Если вы приобрели билет в турагентстве или кассе, то обратитесь в данное агентство или кассу», – обратились к челябинцам представители авиаперевозчика.

На протяжении следующих месяцев компания предложила южноуральцам возможность летать в Москву прямыми рейсами из Екатеринбурга.

Сейчас из Челябинска в Москву ежедневно вылетают 10 самолетов, рейсы организованы авиакомпаниями S7, Аэрофлот, Нродвинд, Победа, Уральские авиалинии. У последних всего один рейс – утром. С 26 октября планировалось добавить два вечерних вылета в неделю, но теперь решено закрыть челябинское направление минимум на несколько месяцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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