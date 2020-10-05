В Коркино будут судить экс-инспектора ДПС, стащившего у водителя смартфон

В Коркино перед судом предстанет экс-полицейский, обвиняемый в краже смартфона.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Коркино, в суд направлено уголовное дело в отношении инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД отдела МВД по Коркинскому району. Он обвиняется в совершении кражи и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, 4 июня 2019 года мужчина прибыл для оказания помощи экипажу ДПС к автомобилю «ГАЗ 2705»: микроавтобус остановили на улице Чкалова за нарушение его водителем правил дорожного движения.

Прибывший позднее полицейский провел досмотр «Газели». При этом его действия не сопровождались видеофиксацией, понятых тоже не было. Во время «обыска» сотрудник ГИБДД прихватил из салона автомобиля смартфон марки «Honor 8S» стоимостью 8,5 тысячи рублей, принадлежащий водителю.

Теперь силовику грозит 5 лет лишения свободы за кражу и превышение должностных полномочий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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