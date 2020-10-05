В Челябинске с коронавирусом госпитализированы министр областного правительства и его зам

Министр спорта Челябинской области и его зам заразились COVID-19.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», о госпитализации руководства сотрудники регионального минспорта узнали сегодня утром.
В ведомстве подтвердили, что министр спорта и физической культуры Челябинской области Леонид Одер и его заместитель Алексей Казаков находятся в больнице с ковидной пневмонией.
Напомним, ранее стало известно, что COVID-19 подтвердился у вице-губернатора Анатолия Векшина и главы Магнитогорска Сергея Бердникова.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 05.10.20
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