Коронавирус продолжает косить руководство Челябинской области

Еще один министр южноуральского правительства заболел COVID-19.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 5 октября, стало известно о болезни еще одного высокопоставленного чиновника в Челябинской области.

Коронавирусной инфекцией заразился министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона Павел Рыжий. Об этом сообщил «Первый областной» со ссылкой на самого чиновника.

Напомним, ранее стало известно о том, что COVID-19 подтвердился у министра спорта Челябинской области Леонида Одера и его зама Алексея Козакова, а также мэра Магнитогорска Сергей Бердникова. В минувшие выходные появилась информация о болезни вице-губернатора региона Анатолия Векшина.

Челябинск, Виктор Елисеев

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