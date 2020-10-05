Экс-начальнику колонии Копейска предъявили обвинение во взятках

В Челябинской области бывшему начальнику исправительной колонии предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и получении взяток.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, бывшему начальнику исправительной колонии №15 (Копейск) предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и получении взятки.

По версии следствия, в течение 2018-2019 годов силовик получил взятки от четырех заключенных на сумму более 100 тысяч рублей за возможность пользования телефонной связью и послабления в режиме содержания. Кроме того, за возможность использования сотовой связи и беспрепятственного перемещения по территории исправительного учреждения он получил от заключенных более 250 тысяч рублей, которые потратил на приобретение товаров для обеспечения деятельности учреждения.

Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В рамках уголовного дела проверяется причастность мужчины к совершению аналогичных преступных эпизодов.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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