В РЖД заявили об обвале пассажироперевозок на Южном Урале

На ЮУЖД зафиксировали существенное падение числа пассажиров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, по оперативным данным, в сентябре 2020 года со станций Южно-Уральской железной дороги отправлено 581 тысяча пассажиров. Это на 23,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом если в пригородном сообщении падение составило 16,6% (до 460 тысяч пассажиров), то поездами дальнего следования воспользовались лишь 121 тысяча человек, что на 41,8% меньше, чем в сентябре 2019 года.

Пассажирооборот в сентябре 2020 года оказался на 48,8% меньше, чем год назад. В пригородном сообщении он сократился на 16,6%, а в дальнем следовании – на 52%.

Всего за 9 месяцев 2020 года число пассажиров снизилось на 27,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Поездами дальнего следования воспользовались лишь 1,1 млн пассажиров, что на 46,8% меньше прошлогодних показателей. Электрички потеряли каждого пятого пассажира.

Пассажирооборот на ЮУЖД с начала 2020 года снизился на 49,7% к уровню прошлого года, в том числе в пригородном сообщении – на 20,2%, в дальнем следовании – на 52,8%.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.10.20

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