Суд отменил решение об освобождении бывшего вице-мэра Челябинска, осужденного за обман дольщиков

Вышестоящий суд отказал осужденному генеральному директору ООО «Гринфлайт» в замене наказания более мягким.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Свердловский областной суд отменил постановление Калининского районного суда Челябинска от 12 мая 2020 года о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания – исправительными работами генеральному директору ООО «Гринфлайт» Сергею Мануйлову.

Напомним, в апреле 2018 года экс-гендиректор «Гринфлайт» Сергей Мануйлов, ранее занимавший пост вице-мэра Челябинска, был признан виновным в злоупотреблении полномочиями при строительстве жилого микрорайона «Академ Риверсайд». Следствием и судом установлено, что в 2013-2016 годах Мануйлов заключил ряд невыгодных контрактов, что привело компанию к предбанкротному состоянию.

В результате более 4,3 тысячи дольщиков причинен ущерб на общую сумму свыше 10 миллиардов рублей. Обвиняемый пошел на сделку со следствием и частично возместил ущерб пострадавшим. Прокурор запросил для подсудимого 4,5 года колонии, но суд назначил Мануйлову 2,5 года лишения свободы, при этом осужденному не стали менять меру пресечения.

В сентябре минувшего года Мануйлов подал ходатайство о замене срока наказания в колонии общего режима на принудительные работы. В феврале года нынешнего Калининский районный суд Челябинска отказал ему в условно-досрочном освобождении. Но в мае ходатайство удовлетворил. Это решение оспорила прокуратура.

Как указало в апелляции надзорное ведомство, основная цель уголовного наказания – восстановление социальной справедливости не была достигнута. Кроме того, за время отбывания наказания Мануйлов не принял мер для возмещения ущерба, при этом возможность к этому у него была.

Судебное решение районного суда отменено. В настоящее время экс-чиновник продолжает отбывать наказание, срок которого истекает в марте 2021 года.

Напомним, похожая ситуация складывается с экс-сити-менеджером Челябинска Сергеем Давыдовым. Бывшего чиновника обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями, но после заключения досудебного соглашения районный суд в Челябинске уголовное дело прекратил, ограничившись штрафом. Однако, Свердловский областной суд уже дважды отменял подобные решения и возвращал материалы дела следователю ФСБ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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