Мэрию Челябинска заставляют починить подъемник для инвалида, безуспешно добивавшегося его ремонта

Прокуратура подключилась к решению проблемы, которую не хотели решать чиновники Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство организовало проверку информации о нарушении прав гражданина на беспрепятственный доступ к жилому помещению после публикаций в СМИ.

Ранее стало известно о безуспешных попытках 46-летнего челябинца решить проблему со сломавшимся подъемником. Инвалид-колясочник получил устройство при въезде в квартиру, купленную в одном из десятиэтажных домов Ленинского района Челябинска. С течением времени подъемник сломался, и мужчина оказался запертым в четырех стенах.

На просьбу починить устройство в управляющей компании лишь развели руками: так как оно не входит в состав общего имущества собственников жилья, денег на его ремонт нет. Обращения к чиновникам (в том числе к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру) тоже ничем не помогли. С недоверием к инициативе челябинца отнесли и соседи: перспектива оплачивать ремонт и содержание подъемника, приняв его в общую собственность, обрадовала далеко не всех.

Отчаявшись, колясочник обратился за помощью в финансировании к пользователям социальных сетей. После публикаций в СМИ в дело вмешалась прокуратура.

Как сообщили в надзорном ведомстве, комиссия с участием представителей прокуратуры, управляющей компании и городских чиновников выяснила, что пандус-подъемник в подъезде находится в рабочем состоянии, но требует обслуживания и ремонта. И обязала мэрию и районную администрацию починить его. До разрешения вопроса чиновники обязаны обеспечить мужчину гусеничным подъемником. Оценку законности их бездействия дадут, когда прокурорская проверка закончится.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.10.20

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