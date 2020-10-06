Казахстан ужесточил правила въезда в связи с распространением COVID-19

Казахстан ввел ограничения на въезд в страну.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Челябинской области, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Казахстане постановлением главного государственного санитарного врача республики Казахстан введен ряд ограничительных мер в отношении лиц, прибывающих из-за рубежа.

Согласно документу, у всех въезжающих в страну должна быть справка о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения государственной границы.

«С целью минимизации времени поездки через государственную границу, а также исключения отказов в пересечении границы пограничниками Республики Казахстан просим граждан заранее получать необходимые справки и планировать свои поездки», – обращаются к россиянам пограничники.

Вместе с тем напоминают, что режим ограничений выезда из России и въезда в страну, введенный из-за распространения новой коронавирусной инфекции, сохраняется. Никаких иных дополнительных мер не вводится.

Челябинск, Виктор Елисеев

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