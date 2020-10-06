Уральские металлурги расширяют ассортимент инновационной продукции

ММК осваивает инновационные виды продукции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», одним из важных направлений научно-технической деятельности компании является освоение производства инновационных видов продукции. В первом полугодии 2020 года комбинат отгрузил 8246 тонн такой продукции на сумму 365 млн рублей.

Современная металлургия во многих своих аспектах является инновационной, поэтому неслучайно, что на ММК развитие научно-технической деятельности рассматривается в качестве важнейшей задачи по повышению эффективности производства. Научно-техническую политику и реализацию инновационной деятельности в ПАО «ММК» осуществляет Научно-технический центр, силами которого ежегодно реализуются научно-технические мероприятия, направленные на снижение себестоимости продукции и удовлетворение ожиданий потребителей, внедрение в производство нового оборудования, предназначенного для повышения качества продукции и ресурсосбережения комбината.

В этой связи необходимо отметить постоянную работу ПАО «ММК» по совершенствованию металлургических технологий и освоению инновационных видов продукции с целью удовлетворения существующих или будущих требований потребителей, что характеризует комбинат не только как надежного поставщика металлопродукции, но и как перспективного партнера, повышающего потенциал отечественной промышленности.

В рамках реализации программы освоения инновационных видов продукции в первом полугодии 2020 года освоена технология производства листового проката шириной 2055 мм из стали марки S235J2. Целью проекта является расширение размерного сортамента стали данной марки на стане 2500 горячей прокатки в листопрокатном цехе №4. Кроме того, в целях расширения размерного сортамента премиальной марки высокопрочной и износостойкой стали MAGSTRONG в первом полугодии текущего года освоена технология производства листового проката в толщинах 35, 40 и 50 мм из стали марки MAGSTRONG W900QL. Прорабатываются вопросы поставки опытных партий потребителям. Планируется проведение дополнительных производственных экспериментов для освоения технологии производства листов в других толщинах.

Помимо этого, освоена технология производства катанки диаметром 5,5 мм из стали марки S2Ni2, S3TiB. Это позволит расширить марочный сортамент сортового цеха для обеспечения Магнитогорского метизно-калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ» подкатом для изготовления импортозамещающих сварочных проволок, предназначенных, в частности, для сварки труб большого диаметра. Добавки титана и бора позволяют добиться высокой прочности шва с одновременной высокой пластичностью. Прокат отгружен в ОАО «ММК-МЕТИЗ» для опытной переработки.

Также можно отметить освоение в первом полугодии технологии производства горячеоцинкованного проката с глубокоматовым полимерным покрытием со средней сморщенной фактурой поверхности по ГОСТ 34180 размерами 0,45х1250 мм и 0,50х1250 мм цвета 7024 и 8017 по шкале RAL. Благодаря этому расширится сортамент горячеоцинкованного проката с полимерными покрытиями, производимого в производстве металла с покрытиями ПАО «ММК». Прокат отгружен потребителям для опытной переработки.

Всего по итогам выполнения программы освоения инновационных видов продукции в первом полугодии 2020 года потребителям отгружены 8246 тонн инновационного металлопроката, стоимость которого составила 365 млн рублей. Прибыль от реализации данной продукции составила 50 млн рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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