В Челябинской области подтвержденj 95 новых случаев коронавируса

В Челябинской области за сутки подтверждены 95 новых случаев коронавирусной инфекции. Среди заболевших еще 4 школьника.

Региональный минздрав сообщает о двух умерших: мужчины 54 и 58 лет умерли от сахарного диабета, ковид был сопутствующим.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 17 тысяч 293 инфицированных, 509 из них умерли (непосредственно от CJVID-19 – 132).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 06.10.20

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