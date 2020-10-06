Огласили приговор второму офицеру, виновному в смерти южноуральца-срочника

В Уссурийске вынесли приговор второму офицеру, виновному в смерти солдата-срочника из Магнитогорска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», капитана Александра Соболевского признали виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Такое решение Уссурийский гарнизонный военный суд вынес вчера, 5 октября.

Напомним, тело 18-летнего магнитогорца Станислава Куземы было обнаружено в марте 2019 года недалеко от воинской части в Уссурийске, где срочник прослужил всего четыре месяца.

В ходе следствия выяснилось, что Соболевский создал для молодого человека: не давал ему есть и спать, издевался над ним, перепоручил ему всю свою бумажную работу. Такой нагрузки солдат не вынес.

Суд лишил офицера воинского звания и приговорил к пяти годам колонии общего режима, сообщает «Верстов.Инфо». Кроме того, он должен выплатить семье солдата 2,1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее суд вынес приговор командиру взвода, где погибший магнитогорец проходил службу. Старшего лейтенанта Евгения Хомякова признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия, приговорив к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Позднее срок заключения увеличили ему до 10 лет, признав виновным в убийстве знакомого, совершенном во время попойки, произошедшей уже во время расследования уголовного дела.

Челябинск, Виктор Елисеев

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