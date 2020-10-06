В Челябинск привезут шедевры Третьяковки

Южноуральцы увидят шедевры из Третьяковской галереи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства культуры Челябинской области, 20 октября в музее изобразительных искусств в рамках реализации национального проекта «Культура» открывается выставка «Русская жизнь. Живопись второй половины XIX – начала ХХ века» из крупнейшей сокровищницы русского искусства. Уже вечером, после вернисажа, челябинцы смогут увидеть шедевры Левитана, Шишкина и Саврасова.

Выставка «Русская жизнь. Живопись второй половины XIX – начала ХХ века» представляет живописную мозаику жизни русского народа, созданную знаменитыми художниками – Василием Перовым, Илларионом Прянишниковым, Владимиром Маковским, Алексеем Саврасовым, Исааком Левитаном, Иваном Шишкиным, Константином Коровиным.

Экспозиция, объединившая 33 картины из Третьяковской галереи, переносит зрителя более чем на сто лет назад, в Россию рубежа XIX-XX веков. «Именно этот пленительный образ ушедшей России, с ее людьми, бытом и нравами, предстает во всем многообразии и красоте», – рассказала куратор выставки, заведующая отделом живописи второй половины XIX – начала ХХ века, старший научный сотрудник Государственной Третьяковской галереи, кандидат искусствоведения Ольга Атрощенко.

Бытовые сцены, такие как знаменитая картина Владимира Маковского «На бульваре», соседствуют на выставке с образцами пейзажной живописи, например, с шедевром Исаака Левитана «Весна. Большая вода». Художники утверждают глубокую связь природы с характером русского человека, но каждый из мастеров отражает это по-своему. Тишиной и светлой грустью наполнены пейзажи Исаака Левитана. Для Ивана Шишкина природа – это могучая стихия, ода сильной русской душе.

«Конец октября будет весьма насыщен культурными событиями, – отметил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, – 20 октября у нас открывается выставка Третьяковской галереи, 22 октября – выставка Музея Московского Кремля и так же 22 мы проводим фестиваль Юрия Башмета».

Выставка «Русская жизнь. Живопись второй половины XIX – начала XX века» откроется для посетителей в 18 часов 20 октября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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