В Аше огласили приговор местному наркобарону, опутавшему сетью три региона

В Аше вынесен приговор по уголовному делу о незаконном обороте свыше 4,5 кг наркотических средств и их прекурсоров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ашинский городской суд признал местного жителя виновным в незаконном производстве и сбыте наркотических и психотропных веществ, приобретении и хранении прекурсоров наркотиков, приобретение и хранении поддельного паспорта, а также незаконном хранении оружия.

Суд установил, что в 2019 году мужчина наладил в своем гараже при помощи лабораторного оборудования, реактивов и прекурсоров производство наркотических средств, которые сбывал посредством системы тайников на территории Челябинской, Свердловской областей и Башкирии. В августе 2019 года незаконная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, из незаконного оборота изъяты около 500 граммов готовых наркотических средств и психотропных веществ, а также свыше 4 килограммов их прекурсоров.

Кроме того, у южноуральца изъяли два поддельных паспорта, которые он использовал при получении посылок от неустановленного соучастника, и обрез двуствольного охотничьего ружья 16 калибра.

Суд приговорил местного наркобарона к 11 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также штрафу в 200 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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