В Челябинске отменили решение суда о признании нарушений во время выборов в ЗСЧО

В Челябинске отменили решение суда о признании нарушений во время выборов в Законодательное собрание.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», иск в суд подал депутат Центрального района Роман Никитин, баллотировавшийся в региональный парламент. Он сообщил, что в дни предварительного голосования 11 и 12 сентября на избирательном участке №736 не были опечатаны урна и сейф-пакеты, что давало возможность для фальсификаций.

14 сентября Тракторозаводский районный суд встал на сторону истца и признал нарушения со стороны УИК. Однако областная избирательная комиссия обжаловала это решение, заявив, что нельзя признавать бюллетени в сейф-пакетах недействительными, так как следом придется отменять результаты выборов в целом по УИК.

Сегодня Челябинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу и отменил решение первой инстанции.

«Суд апелляционной инстанции вынес новое решение, которым отказал в удовлетворении исковых требований заявителя в полном объеме. Таким образом, удовлетворил апелляционную жалобу административного ответчика, – сообщили в пресс-службе ведомства. – Челябинским областным судом сделан вывод, что основания для удовлетворения исковых требований отсутствуют, поскольку заявленные истцом факты о нарушении действующего избирательного законодательства не нашли своего подтверждения».

Челябинск, Павел Зварзин

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