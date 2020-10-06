Правозащитники заявили о вспышке вирусной инфекции в колонии Копейска

В соцсетях появилась информация о вспышке в копейской ИК-6 заболевания с признаками ОРВИ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщением о росте заболеваемости вирусной инфекцией в одной из колоний, расположенных на территории Копейска, поделилась на своей странице в соцсетях челябинская правозащитница Валерия Приходкина.

«ФКУ ИК-6. МСЧ закрыта для посещения. Сотрудники колонии входят туда только в защитных костюмах. По их словам, в колонии готовятся ввести казарменное положение. Медсанчасть переполнена больными осужденными. Основные жалобы: потеря обоняния, кашель, температура, головная боль», – говорится в посте, местонахождение автора которого определяется как Краснодарский край.

В пресс-службе ГУ ФСИН по Челябинской области заявляют, что говорить о массовых заболеваниях в исправительных учреждениях региона нет оснований. Однако ряд источников сообщает, что среди заключенных ИК-6 много больных.

К ситуации подключилась уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко. Омбудсмен направила запрос в региональное ГУ ФСИН.

Челябинск, Виктор Елисеев

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