В Златоусте требуют отменить результаты выборов из-за аномального голосования

Представители «Справедливой России» требуют отменить итоги голосования на двух избирательных участках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «справедливороссы» подали в Златоустовский городской суд иск об отмене решения об итогах голосования УИК №130 и УИК №129. Об этом рассказала депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.

«Оспариваем аномальное число проголосовавших вне помещения, а также процедуру досрочного голосования, опечатывание и хранение сейф-пакетов», – рассказала парламентарий.

Вопросы у горожан вызвало и достаточно вольное толкование членами УИК понятия надомного голосования. Например, в поселке Тайнак представители комиссии не стали ходить по домам, а пригласили избирателей в помещение местной школы, где оборудовали импровизированный избирательный участок, что истцы сочли нарушением.

При этом выяснить, кто проголосовал на избирательных участках в результате надомного и досрочного голосования и имели ли они на это право, пока невозможно, сетует Ольга Мухометьярова. «Суд отказал в ходатайстве об истребовании списков избирателей, реестров голосования вне помещения, заявлений избирателей голосовать на дому, то есть в юридически значимых документах. Без этих документов невозможно установить факт законности выдачи бюллетеней для голосования вне помещения и подтвердить факт того, что имело место грубое нарушение федерального закона», – рассказала депутат.

Есть претензии у южноуральцев и к самому судебному процессу. Например, по словам Ольги Мухометьяровой, сторону ответчиков представляет юрист администрации Златоуста. При этом делает это в свое рабочее время.

Рассмотрение иска будет продолжено. Следующее заседание намечено на конец октября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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