Громкая акция по очистке реки Миасс в Челябинске закончилась уголовным делом

Прокуратура требует возбудить уголовное дело о многомиллионной переплате за очистку реки Миасс в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бодрые отчеты чиновников министерства экологии Челябинской области оказались далеки от истины. К такому выводу пришли сотрудники прокуратуры.

Напомним, лишь в середине сентября замминистра экологии Виталий Безруков хвастался тем, насколько чище стала река Миасс в Челябинске, вызывая на соревнование мэрию. «Обратите внимание, как почистили саму реку Миасс. Теперь ждем, когда администрация города приведет берега в порядок», – самодовольно комментировал чиновник панорамное видео, размещенное в его telegram-канале.

Но в надзорном ведомстве, видимо, решили не ограничиваться видеороликом и провели масштабную проверку исполнения законодательства при выполнении работ по очистке реки.

«Установлено, что министерством экологии Челябинской области в рамках региональной составляющей федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» в июне 2020 года заключен государственный контракт на выполнение работ по очистке акватории реки Миасс от кустарниковой и водной растительности на сумму свыше 29 миллионов рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. – Проверка показала, что подрядной организацией при сдаче работ в отчетные документы внесены недостоверные сведения, стоимость работ завышена более чем на 12 миллионов рублей».

В минэкологии, видимо, на радостях, приняли расчеты подрядчика на веру и подписали акты приемки работ в заявленном объеме.

Материалы прокурорской проверки направлены в ГУ МВД России по Челябинской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере в отношении руководства организации-подрядчика.

Кроме того, в региональное следственное управление СКР материалы направлены для решения вопроса об уголовном преследовании ответственных чиновников министерства экологии области за халатность с причинением особо крупного ущерба.

Министру экологии региона внесено представление об устранении нарушений закона.

Ситуация остается на контроле прокуратуры области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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