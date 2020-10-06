Главное, что цифры сходятся: южноуральским чиновникам не важно, за что и сколько платить подрядчикам

В министерстве экологии Челябинской области прокомментировали претензии прокуратуры.

Как сообщал ранее «Новый День», прокуратура вскрыла многомиллионную переплату при расчетах с подрядной организацией, заключившей с министерством экологии Челябинской области государственный контракт на очистку акватории реки Миасс в областном центре, и потребовала возбудить уголовные дела в отношении ответственных за это чиновников и представителей коммерческой структуры.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что минэкологии заключило с подрядной организацией контракт на сумму свыше 29 миллионов рублей и полностью оплатило его. Только вот в действительности стоимость выполненных работ оказалась завышена более чем на 12 миллионов рублей.

В министерстве экологии спешно прокомментировали эту информацию. Приводим полный комментарий, размещенный заместителем министра Виталием Безруковым на официальной странице в telegram-канале:

«Сегодня в СМИ появилась информация, что в отчетах по очистке реки Миасс в Челябинске обнаружено завышение стоимости работ.

Перед проведением аукциона на очистку реки Миасс, министерство экологии в соответствии с федеральным законом (44-ФЗ) заказало у сторонней специализированной организации проект, включающий объем и смету предстоящих работ. Эти документы прошли государственную экспертизу и получили положительное заключение. В результате была определена начальная стоимость контракта.

После чего были проведены торги, в которых победителем была признана компания «Акватехника».

Согласно контракту в обязанности подрядчика входит очистка 6,4 га акватории реки Миасс и вывоз всех отходов. Эта работа, по нашему мнению, была проведена в полном объеме. Оплата же производится в соответствии с указанными в контракте показателями. Подрядчик в свою очередь должен предоставить документы об объеме вывезенных отходов и подтверждающую это справку с полигона. Объемы, указанные в этих справках, совпадают. При этом конкретное взаимодействие полигона и подрядчика остаются их коммерческими отношениями и не входят в компетенцию министерства экологии. Подрядчик может выбрать любой разрешенный полигон, состоящий в разрешенном реестре, и сам договаривается о суммах оплаты.

Подчеркнем, что в пределах своих полномочий министерство экологии готово оказать все необходимое содействие следственным органам в данном вопросе».

Отметим, что комментарий полон недомолвок. Так, информация о завышении стоимости работ размещена не только в СМИ, но и на официальной странице прокуратуры Челябинской области в сети интернет.

Кроме того, разъясняя порядок определения начальной цены контракта, г-н Безруков почему-то забывает отметить, что начальная цена – это максимально возможная цена выполнения работ, и она может быть снижена. Причем, как свидетельствует практика многих конкурентных процедур, существенно снижена.

Но самое интересное в позиции высокопоставленного чиновника – это утверждение, что минэкологии мало заботят подробности финансовых расчетов их подрядчиков: главное, чтобы циферки в справках совпадали.

Между тем, сам же замминистра заявляет: «в обязанности подрядчика входит очистка акватории реки Миасс и вывоз всех отходов». То есть контракт предполагал разные виды работ, и обычно каждый из видов работ оплачивается отдельно, исходя из четких и документально подтвержденных расчетов и отчетов, выраженных не только в гектарах, но и в рублях.

Но чиновников южноуральского правительства почему-то такие «мелочи» не волнуют. И они считают возможным поверить на слово подрядной организации, которая, оказывается, может указать практически любую сумму в пределах цены контракта, например, на вывоз и утилизацию извлеченных из акватории реки Миасс отходов.

В итоге стоимость работ была завышена на 12 с лишним миллионов рублей, то есть более чем на 40% от суммы всего контракта. Получается, что региональный бюджет переплатил за работы почти вдвое больше, чем было нужно. Видимо, именно это и сочли в прокуратуре халатностью со стороны чиновников.

Между тем, в минэкологии обошли молчанием еще один вопрос. Если в надзорном ведомстве реальную стоимость работ по госконтракту оценили в 17 миллионов рублей, то в эту сумму должна была быть включена и услуга по вывозу и утилизации отходов. Значит, в справках, представленных минэкологии как заказчику этот самый вывоз должен был «стоить» примерно столько же, сколько работы по собственно извлечению растительности и прочего (явно технически более сложные). И это никак не смутило чиновников? Они настолько наивны?

Наконец, если в минэкологии твердо убеждены даже сейчас, что затраты на транспортировку отходов были указаны обоснованно – не заботит ли теперь ведомство вопрос: а куда в действительности делся весь этот мусор? Ведь при такой гигантской «экономии» на экономически обоснованных издержках значительную его часть просто бы не довезли до места назначения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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