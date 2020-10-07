Златоуст снова захватывает коронавирус

В Златоусте фиксируется взрывной рост заболевших коронавирусной инфекцией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Златоусте вновь обострилась ситуация с COVID-19. Источники на местах сообщают, что госпитальная база, подготовленная для лечения пациентов с коронавирусом, переполнена. В региональном минздраве призывают не беспокоиться.

По данным горожан, на начало недели в больнице Златоуста было 144 человека c COVID-19, тогда как по плану госпитальная база была рассчитана на 75 пациентов. «Дополнительные койки ставят везде, где есть какие-то площади: в коридорах, столовых, фойе, – цитирует Znak.com собственный источник. – Медсестры не успевают делать капельницы из-за нехватки медперсонала и стоек для капельниц».

Кроме того, известно, что на больничном находится исполняющая обязанности главного врача учреждения Екатерина Паутова.

Между тем, в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области заявляют, что, несмотря на рост пациентов, ситуация остается штатной: учреждение продолжает принимать всех нуждающихся в госпитализации, оказывая им необходимую помощь.

Больничный и.о. главврача также подтвердили в ведомстве, подчеркнув, что на работе больницы это никак не скажется. Также в минздраве заверяют, что штат медперсонала укомплектован.

Напомним, в Челябинской области на протяжении нескольких недель вновь фиксируется рост числа заболевших COVID-19. Ранее вице-губернатор Ирина Гехт заявила о начавшемся расширении госпитальных баз и перепрофилировании медицинских учреждений, не так давно вернувшихся к своей обычной работе.

Стоит отметить, что во время первой волны пандемии коронавируса Златоуст также был одной из «горячих» точек на карте Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.10.20

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