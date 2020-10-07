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Среда, 7 октября 2020, 08:57 мск

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Число детей, пострадавших от укусов клещей, выросло на Южном Урале на четверть

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области подводит предварительные итоги сезона активности клещей.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, в регионе в текущем сезоне пострадало от укусов клещей 17 тысяч 733 жителя (за аналогичный период 2019 года – 17 тысяч 580 человек).

При этом отмечается значительный рост детей среди пострадавших: если год назад их было 4166 человек, то на этот раз цифра выросла на четверть – до 5 тысяч 10 детей.

Зарегистрировано 1,8 случая заболевания клещевым энцефалитом на 100 тысяч населения. Все – у южноуральцев, не привитых против этого заболевания. Уровень заболеваемости клещевым энцефалитом в сравнении с аналогичным периодом 2019 года снизился в 1,23 раза.

Заболеваемость клещевым боррелиозом составила 1,01 случая на 100 тысяч населения, снизившись к уровню прошлого года в 1,9 раза.

С начала сезона в лабораториях области исследовано более 9800 клещей, из них 0,6 % оказались инфицированы вирусом клещевого энцефалита, 24,2 % – возбудителями боррелиоза, 2,8 % – эрлихиями,1,7 % – анаплазмами.

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области отмечает, что клещи, по-прежнему, активны, несмотря на снижение еженедельного количества пострадавших.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.10.20

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