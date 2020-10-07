Челябинцы не оставляют попыток разбогатеть легко и быстро: город вошел в первую десятку территорий, где чаще всего покупают лотерейные билеты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», больше всего любителей лотерей обнаружили в Волгограде, Иваново и Сочи. Челябинск разместился на 9 месте, и это самый высокий показатель в УрФО: Тюмень, например, разместилась на 19-м месте, а Екатеринбург – на 26-м.

«Хотя бы раз в жизни лотерейный билет покупали 74% жителей России, – отмечают в независимом исследовательском агентстве Zoom Market, составившем рейтинг. – 62% респондентов из тех, кто покупал лотерейные билеты, предпочитают билеты с моментальным выигрышем, а 38% нравится следить за розыгрышем или узнавать результат в интернете. По мнению 91% опрошенных, в моментальную лотерею выиграть значительную денежную сумму невозможно».

При этом составили рейтинга отмечают, что в возможность выиграть значительную сумму или дорогостоящий приз (автомобиль, квартиру и т.д.), верят только 6%.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 07.10.20

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