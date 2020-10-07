В Магнитогорске всю ночь пылала крыша многоэтажки

В Магнитогорске несколько часов тушили крышу многоэтажки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня ночью на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме в Магнитогорске по улице Пионерская.

После звонка очевидца отделение 24-й пожарно-спасательной части выдвинулось к месту вызова. К этому моменту происходило открытое горение кровли дома на площади 350 квадратных метров, существовала угроза дальнейшего распространения.

Пожарные приняли первоочередные меры по эвакуации жильцов, проверке квартир и организации тушения пожара. На месте было создано 3 боевых участка, сформировано 7 звеньев газодымозащитной службы, работали коленчатые подъемники и автолестница. Из здания эвакуировали 44 человека, в том числе 8 детей, разместив их в ПВР, сформированном на базе 21-й школы Магнитогорска.

Погибших и травмированных нет. В 06:30 часов локализован на площади 540 квадратных метров. Крыша дома выгорела полностью. Для установления причин произошедшего в город металлургов направлена испытательная пожарная лаборатория.

Для ликвидации последствий ЧП привлечено 48 человек и 21 единица техники, в том числе от МЧС России 35 человек и 16 единиц техники.

По факту возгорания начала проверку прокуратура Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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