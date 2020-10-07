В Челябинской области за сутки подтверждены 97 случаев коронавируса

В Челябинской области за сутки подтверждены 97 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 4 школьника.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, умерли еще пять инфицированных. У всех причиной смерти стали хронические заболевания, ковид был сопутствующей инфекцией.

Всего с начала пандемии в Челябинской области подтверждено 17 тысяч 390 случаев заболевания COVID-19, 514 из них умерли (непосредственно от CJVID-19 – 132).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 07.10.20

Челябинцы не оставляют попыток разбогатеть легко и быстро. / Число детей, пострадавших от укусов клещей, выросло на Южном Урале на четверть. / Златоуст снова захватывает коронавирус. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»