В Челябинске служба неотложной помощи меняет режим работы

В Челябинске неотложки меняют расписание работы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 12 октября служба неотложной медицинской помощи Челябинска переходит на круглосуточный режим работы. Эту информацию подтвердили в администрации города.

Напомним, стандартный режим работы неотложек, выезжающих на жалобы на температуру, кашель и головные боли, предполагает прием звонков с 11:00 до 22:00. Со следующего понедельника вызовы будут принимать круглые сутки.

Перевод на особый режим работы связан с обострением ситуации с COVID-19. Напомним, на протяжение нескольких последних дней Челябинская область продолжает устанавливать суточные рекорды по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Так, за минувшие сутки в регионе заболели еще 97 человек, при этом выздоровели и выписались из больницы всего 19 человек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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