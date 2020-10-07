Коммунальную организацию накажут за падение маленького южноуральца в канализационный люк

Прокуратура Усть-Катава потребовала наказать коммунальщиков за падение маленького ребенка в канализационный люк.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Усть-Катава провело проверку по обращению местной жительницы о падении ее четырехлетнего сына в канализационный люк, не оборудованный крышкой.

Установлено, что причиной случившегося стало бездействие должностных лиц ООО «Городской очистной комплекс», в аренде и обслуживании у которого находится канализационный люк.

В результате падения мальчик получил кровоподтеки, ссадины левого предплечья и левого бедра.

По результатам проверки директору организации внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.

В Усть-Катавский городской суд в интересах ребенка направлено исковое заявление о взыскании 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Кроме того, в настоящее время проводится доследственная проверка в территориальном отделе СУ СК РФ по Челябинской области на предмет халатности в действиях обслуживающей организации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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