Главврач челябинского онкоцентра слег с коронавирусом

У главного врача центра онкологии и ядерной медицины Андрея Важенина подозрение на COVID-19.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главный врач Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины, депутат регионального парламента Андрей Важенин госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию.

По информации ряда источников, один из тестов на COVID-19 дал положительный результат. Это подтверждает и сам медик.

Напомним, ранее стало известно об обнаружении коронавируса сразу у нескольких высокопоставленных чиновников региона: вице-губернатора Анатолия Векшина, министров спорта Леонида Одера и промышленности Павла Рыжего, замминистра спорта Алексея Казакова, мэра Магнитогорска Сергея Бердникова.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.10.20

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