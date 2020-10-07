Образовательные учреждения Южного Урала поставили поборы на поток

Прокуратура подтверждает жалобы южноуральцев на вымогательство денег у родителей школьников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, продолжает работу «горячая линия» по приему обращений от граждан, в том числе анонимных, о незаконных сборах денег с родителей воспитанников детских садов и учащихся школ.

За период работы «горячей линии» принято 47 обращений о принудительных сборах средств, по каждому факту органами прокуратуры организованы проверки.

В некоторых случаях факты привлечения денег родителей со стороны сотрудников образовательных учреждений и родительских комитетов нашли свое подтверждение.

Так, установлены факты принудительного сбора средств в МБОУ «СОШ №75 г. Челябинска» с родителей первоклассников, проживающих не на территории, закрепленной за образовательным учреждением.

С родителей учащихся МАОУ «СОШ №152 г. Челябинска» организовывали сбор денег на приобретение принтера, а также учебных пособий (прописей).

В МБДОУ «Детский сад №435 г. Челябинска» осуществляли принудительный сбор денежных средств родителей на приобретение и установку оконного блока, а также на проведение ремонта.

При проведении проверки деятельности МКДОУ «Детский сад №27» поселка Красногорск установлено, что в учреждении не был организован надлежащий учет принятых пожертвований, договоры о пожертвовании не составлялись, переданные денежные средства и имущество в 2019 году на баланс детского сада не принимались, их расходование должным образом не контролировалось.

Установлен факт несоответствия Положения о порядке формирования и использования добровольных пожертвований МБДОУ «Детский сад №434» Челябинска требованиям законодательства, поскольку благотворителям не предоставлено право определять цели и порядок использования своих пожертвований.

По результатам проверок прокурорами руководителям образовательных организаций внесено 6 представлений, принесено 2 протеста на правовые акты, объявлено 5 предостережений о недопустимости нарушений закона.

В настоящее время проверки по поступившим обращениям продолжаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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