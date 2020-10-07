Подельник экс-мэра Челябинска выходит из СИЗО

Экс-начальника управления капстроительства Челябинска Евгения Пашкова выпустили из СИЗО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение принял сегодня, 7 октября, Центральный районный суд.

Напомним, 24 сентября уголовное дело в отношении экс-начальника капитального строительства областного центра Евгения Пашкова было направлено на рассмотрение в суд.

По данным следствия, в 2015-2019 годов чиновник вместе с мэром города Евгением Тефтелевым получил взятку частями на сумму 2,5 млн рублей от представителя коммерческой организации за обеспечение общего покровительства при размещении, заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории областного центра.

Евгений Тефтелев признал вину и заключил соглашение со следствием. Суд над ним начался 22 сентября.

Евгений Пашков вину признавать отказывается.

Процесс над ним начался с рассмотрения вопроса о мере пресечения. Гособвинитель настаивал на продлении содержания экс-чиновника в СИЗО. Но судья счел аргументы обвинения неубедительными и принял решение изменить меру пресечения с содержания под стражей на запрет совершения Пашковым определенных действий. Таким образом, спустя без малого 10 месяцев после заключения экс-чиновник выходит из СИЗО.

Челябинск, Виктор Елисеев

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