В Челябинской области предъявлено обвинение автоледи, убившей ребенка

В Челябинской области предъявлено обвинение автоледи, убившей 10-летнего ребенка.

Как уже сообщал «Новый День», днем 3 октября на автодороге около деревни Бутырки Чебаркульского района 29-летняя женщина, находившаяся за рулем легковушки в нетрезвом состоянии, сбила мопед, на котором двигались трое детей 11, 10 и 3 лет. В результате ДТП 10-летний мальчик погиб. Остальные с переломоми и ушибами находятся под наблюдением врачей. «После совершения ДТП обвиняемая скрылась с места происшествия, но впоследствии была задержана, – сообщили в СК РФ. – Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п.«а,б» ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места происшествия)».

Челябинск, Павел Зварзин

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