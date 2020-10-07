Регулятор отказал полетаевскому полигону ТКО в удвоении тарифа

Операторы полигона твердых коммунальных отходов для Челябинского кластера не смогли добиться увеличения тарифа на 46%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правление министерства тарифного регулирования Челябинской области отказало ООО «Полигон ТБО» в повышении тарифа на захоронение отходов на 46%.

Напомним, оператор полигона твердых коммунальных отходов, расположенного в поселке Полетаево Сосновского района, обратились к тарифному регулятору с просьбой пересмотра тарифа летом нынешнего года. Как объяснили бизнесмены, на полигоне с опережением графика ввели в эксплуатацию новые мусоросортировочные мощности, что привело к увеличению операционных расходов предприятия.

Однако в минтарифе не сочли это объяснение достаточным для увеличения тарифа практически вдвое. Как указали в министерстве, пересмотр долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов допускается только в случае приобретения объектов, используемых для обработки ТКО, на основании договора аренды или соглашения о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве. «Объекты обработки, созданные регулируемой организацией в течение 2020 года в рамках исполнения утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы, не являются основанием для пересмотра тарифов в текущем периоде», – отметили в министерстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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