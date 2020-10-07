В Челябинской области коронавирус будут диагностировать по телефону

На Южном Урале коронавирус будут диагностировать по телефону. Глава региона поручил усилить работу горячей линии минздрава.

«Если нужно, привлечь дополнительных специалистов. Сейчас человек, позвонив на горячую линию, получает рекомендацию обращаться к врачам, которые загружены, – отметил Алексей Текслер. – Нужно, чтобы любой, кто позвонит, мог получить исчерпывающую информацию по симптомам, мерам профилактики, а главное – понять механизм действий в ситуации с заболеванием».

Перспективу получать диагноз по телефону южноуральцы встретили без восторга:

«Консультировать заболевших по телефону и КТ проводить по телефону! БРАВО!!!» «Консультация по телефону, сокращенно – КТ. Теперь доступно каждому и всегда». «Горячие линии – это пустой прожор денег. Ни пользы, ни смысла. Сидят девочки, по писанному стандартно отвечают... Помощи ноль. Если меня проинформируют о номерах телефонов, по которым я могу вызвать врача, – мне с этого что? Врача-то нет», – комментируют они высказывание губернатора и отмечают, что даже с подтвержденными диагнозами не могут дождаться помощи: «Я с ковидом не могу дозвониться – встать на учет, Диагноз подтверждён в платной».

Сегодня в СМИ появилось несколько аналогичных историй: челябинцы не могу вызвать врача, так как до поликлиник невозможно дозвониться. В медучреждениях заявляют, что все линии перегружены, так как идет вал заболеваемости. В итоге, горожане не могут получить профессиональную помощь, но и лечиться сами тоже не могут, так как антибиотики и противовирусные без рецепта не продают.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 07.10.20

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