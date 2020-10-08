Депутаты ЗСЧО нового созыва приступили к работе, начали с песен

В Челябинске началось первое заседание регионального Законодательного Собрания VII созыва.

Как уже сообщал «Новый День», выборы в южноуральский парламент состоялись 13 сентября, участие в голосовании, согласно официальным данным, приняли участие 33,9% избирателей. По итогам выборов распределено 60 депутатских мест, 30 – по одномандатным округам, 30 – по партийным спискам.

Выступая сегодня перед депутатами, губернатор Алексей Текслер отметил: «Тенденция к обновлению заметна во всех уровнях власти». Правда, седьмой созыв областного парламента обновился на 46%, а, например, предыдущий в сравнении с пятым – на 51%.

Впервые депутатами ЗСЧО избраны 28 человек.

Александр Журавлев и Владимир Мякуш избраны депутатами Законодательного Собрания в шестой раз.

Депутатами пяти созывов, начиная с третьего, являются Дмитрий Мешков, Игорь Свеженцев, Константин Струков.

Депутатами Законодательного Ссбрания четырех созывов (4, 5, 6, 7) избирались Юрий Карликанов, Олег Голиков и Александр Шестаков.

Депутатами трех созывов является 10 человек: Анатолий Брагин, Сергей Буяков, Михаил Видгоф, Вячеслав Евстигнеев, Александр Мотовилов, Владимир Перезолов, Александр Решетников, Леонид Урмашов, Игорь Егоров, Константин Куркин.

Сергей Нациевский, представитель КПРФ, имеет опыт законотворческой деятельности в другом регионе, он в 2013-2018 гг. являлся депутатом Ивановской областной думы.

Самым молодым по возрасту депутатом седьмого созыва является Александр Долгушин, ему 28 лет. Большинство депутатов представлены в возрастной категории от 41 до 50 лет – 28 человек, в возрасте от 31 до 40 лет – 10; от 51 до 60 – 8.

В областном парламенте седьмого созыва будет работать пять женщин.

Впервые в областной парламент избраны представители шести политических партий: «Единая Россия» – 43 депутата, «Справедливая Россия» – 7, КПРФ – 4, ЛДПР – 3, Партия пенсионеров – 2, «Зеленая альтернатива» – 1.

Все депутаты Законодательного Собрания седьмого созыва имеют высшее образование. В составе депутатского корпуса один академик РАН – Андрей Важенин, 5 имеют ученую степень доктора наук, 4 – кандидата наук.

В новом созыве областного парламента шесть врачей, два представителя высших учебных заведений, 19 – производственников, 15 – предпринимателей.

На первое заседание зарегистрировались 50 депутатов, отсутствие остальных объяснили коронавирусом.

Губернатор попросил парламент попросил изначально взять высокий темп работы и напомнил, что предшественники приняли 960 законов. Новым депутатам первым делом поручили выучить текст гимна Челябинской области, чтобы исполнять на заседаниях.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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