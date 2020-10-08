Депутатам Челябинского ЗСО не оставили выбора при голосовании за спикера и его замов

Председателя и зампредом Законодательного собрания Челябинской области выбрали на безальтернативной основе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», председателем Законодательного собрания Челябинской области вновь избрали Владимира Мякуша.

Кандидатуру нового-старого спикера внес на голосование глава Южного Урала Алексей Текслер. При этом альтернативных кандидатов на пост главы регионального парламента не было.

Также безальтернативно прошло и голосование о делегировании сенаторских полномочий Олегу Цепкину.

Столь же буднично и рутинно шло голосование за будущих вице-спикеров: Мякуш предлагал одну кандидатуру, других кандидатов ни одна из фракций не предлагала. В итоге все семь зампредов представляют «фракцию большинства» – «Единую Россию».

Первым вице-спикером и председателем комитета по бюджету и налогом стал Александр Лазарев, который намерен оставить пост мэра Южноуральска.

Зампредом, который будет курировать вопросы законодательства, государственного строительства, местного самоуправления, регламента и депутатской этики стал Юрий Карликанов. Вопросы экологии и природопользования в качестве вице-спикера передали в ведение миллиардера, собственника горнодобывающего холдинга Константин Струков. Проблемами экономической и аграрной политики займется Владимир Павлов. Олег Голиков будет курировать вопросы строительства и ЖКХ, а также возглавит соответствующий комитет. Анатолию Еремину достались социальная и молодежная политика, культура и спорт. Вадим Ромасенко будет курировать промышленную политику, энергетику, транспорт и тарифную политику.

Челябинск, Виктор Елисеев

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