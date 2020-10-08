От COVID-19 умер еще один южноуралец

В Челябинской области за сутки подтверждены 96 новых случаев коронавирусной инфекции. Среди заболевших 7 школьников.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, умерли еще двое зараженных. От COVID-19 скончался 72-летний мужчина. Причиной смерти его ровесника стали атеросклеротическая болезнь сердца и хроническая сердечная недостаточность.

Всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 17 тысяч 486 инфицированных, 516 из них умерли (непосредственно от COVID-19 – 133).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 08.10.20

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