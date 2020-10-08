«Сильно раскаиваюсь»: экс-мэр Челябинска пояснил, откуда у него 60 млн рублей

Экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев признался в суде в получении взятки.

Как уже сообщал «Новый День», судебное разбирательство по делу бывшего градоначальника стартовало 22 сентября.

По данным следствия, в 2015 – 2019 годах обвиняемый вместе с подельником получил частями взятку на сумму 2,5 млн рублей от представителя коммерческой организации за обеспечение общего покровительства при размещении, заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории Челябинска.

В ходе расследования уголовного дела было арестовано имущество Тефтелева на сумму более 60 млн рублей.

Экс-чиновник вину признал и заключил досудебное соглашение, в связи с этим уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство.

Сегодня в ходе судебного заседания Тефтелев свое признание повторил: «Я подтверждаю получение взятки. Будучи главой Челябинска, вместе с Пашковым подучили взятку 2,5 миллиона рублей за общее покровительство в проведении строительных работ. Вину признаю полностью добровольно. Давление на меня не оказывалось. В ходе расследования я попросил заключить досудебное соглашение, чтобы искупить вину.

Я дал показания против Гаттарова, который вместе с АИР поручил оплатить 15 млн рублей на оказание консультационных услуг фирме СПГ. Это нанесло ущерб бюджету. Кроме того, я сообщил о неправомерных действиях Котовой и Конарева по проекту набережной реки Миасс. Проект был заказан и оплачен, но так и не использован. В содеянном сильно раскаиваюсь. Обвинение поддерживаю в полном объеме. Все признаю».

Тефтелев так же пояснил, откуда взялись суммы на его счетах: 35 млн рублей в Челиндбанке – это проценты на пакет акций Магнитогорского метизного завода, сформировавшаяся с 2002 года. «Проценты практически не снимал», – утверждает подсудимый. 15 млн в КредитУралБанке – это зарплатный счет. Сейчас, по слоавм Тефтелева, он живет на пенсию в размере 26 тысяч рублей и других доходов не имеет.

Кстати, на счета сына Тефтелева более 31 млн рублей, этот счет тоже арестован.

Челябинск, Павел Зварзин

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