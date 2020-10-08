Суд отказался снять арест с имущества вице-спикера южноуральского парламента

Арбитражный суд Кемеровской области отказал в удовлетворении ходатайства о снятии ареста с имущества ряда юридических и физических лиц, наложенного в качестве обеспечительной меры в ходе банкротства ООО «Шахта им. Дзержинского», действовавшего в Прокопьевске. В числе прочего арестована и собственность южноуральского олигарха Константина Струкова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», шахта была признана банкротом в 2017 году. При этом одним из кредиторов выступает Федеральная налоговая служба – за предприятием числится задолженность по налогам в 1,6 миллиарда рублей. Именно по требованию ФНС 22 сентября нынешнего года суд наложил арест на имущество фактически контролировавшего деятельность шахты ООО «МелТЭК», его дочерней структуры «Энергия-НК», ООО «Управляющая компания ЮГК», АО «Южуралзолото Группа Компаний», Станислава Ильина (был конкурсным управляющим шахты в 2017-18 годах), гендиректора «МелТЭК» Андрея Звягинцева, а также конечных бенефициаров деятельности компании Константина Струкова (ему принадлежат УК ЮГК и «Южуралзолото») и дочери олигарха Евгении Кузнецовой (соучредитель ООО «МелТЭК»). Все они привлечены к субсидиарной ответственности.

У Струкова арестовали доли в базе отдыха в поселке Новое поле и селе Долгодеревенское, долю в общежитии и долю в котельной в поселке Каштак, автомобиль «VOLVO S40», а также деньги на расчетных счетах на сумму задолженности.

У Кузнецовой – 3 земельных участка в Оренбурге площадью более 4,5 тысяч квадратных метров, 4 машино-места в Москве, 3 квартиры в Оренбурге, одна – в Москве, 6 индивидуальных домов в Оренбурге, 1 помещение в Москве и 2 помещения в Оренбурге, два автомобиля «Порше» и деньги на расчетных счетах.

30 сентября ООО «МелТЭК», ООО «Энергия-НК», ООО «Управляющая компания ЮГК», ООО «Южуралзолото Группа Компаний» и Андрей Звягинцев направили в суд ходатайства о предоставлении встречного обеспечения и отмене ареста.

Однако суд пошел навстречу лишь Звягинцеву. Компаниям, принадлежащим семейству Константина Струкова, утвержденного сегодня, 8 октября, на посту заместителя председателя Законодательного собрания Челябинской области, в снятии ареста с их имущества было отказано.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.10.20

«Сильно раскаиваюсь»: экс-мэр Челябинска пояснил, откуда у него 60 млн рублей. / В УрФО установлен рекорд по открытию новых эксроу-счетов. / От COVID-19 умер еще один южноуралец. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»