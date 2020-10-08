Патриархат: к руководству южноуральским парламентом не допустили женщин

В Законодательном собрании Челябинской области утвердили председателей комитетов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе первого заседания Законодательного собрания Челябинской области нового созыва депутаты избрали председателей десяти постоянно действующих комитетов. При этом восемь руководящих кресел достались представителям «Единой России».

Так, комитет по бюджету и налогам возглавил первый вице-спикер ЗСО Александр Лазарев. Комитетом по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению, как и в прошлом созыве, будет руководить Анатолий Брагин.

Комитет по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству сохранил за собой зампред областного парламента Олег Голиков. Продолжат руководить своими комитетами еще два «единоросса»: комитетом по молодежной политике, культуре и спорту – Михаил Видгоф, комитетом по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию – Павел Шиляев.

Оставшиеся пять комитетов возглавили новые руководители, трое из них – тоже единороссы. Председателем комитета по экономической политике и предпринимательству стал Евгений Илле. Комитет по аграрной политике возглавил Вячеслав Евстигнеев. Руководство комитетом по социальной политике досталось Сергею Буякову.

Наконец, два комитета достались представителям других фракций. Василий Швецов от партии «Справедливая Россия» избран председателем комитета по регламенту и депутатской этике. Руководителем комитета по экологии и природопользованию стал представитель партии «Зеленая альтернатива» Михаил Махов.

Таким образом, посты председателей комитетов сохранили лишь четверо депутатов, остальные достались новичкам.

Можно отметить, что в парламенте предыдущего созыва всеми комитетами руководители члены фракции «Единая Россия».

А вот женщин в руководстве парламента нового созыва, в отличие от прежнего, не оказалось. Напомним, в новый состав ЗСЧО прошли пять дам. Однако председатели постоянных комитетов, так и председатель заксобрания и его замы в новом созыве – мужчины. И это при том, что долгое время губернатор Челябинской области Алексей Текслер явно «феминизировал» чиновничий корпус региона.

Связаны ли решения парламентариев с провалом в ходе сентябрьских выборов зампреда Челябинского ЗСО Марины Поддубной или с растущим недовольством главы региона деятельностью вице-губернатора Ирины Гехт, остается только гадать.

Челябинск, Виктор Елисеев

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