В Копейске школу закрыли из-за вспышки COVID-19

Одну из школ Копейска закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», копейская школа №1 закрыта на карантин до 18-го октября. Об этом сообщает telegram-канал «НеКопейский рабочий».

«Приказ об этом подписан директором Анатолием Бароненко. Известно, что школа закрыта в связи с высокой заболеваемостью педагогов. Среди учащихся порог заболевания не превышен», – пишут авторы канала.

Известно, что у девяти педагогов образовательного учреждения диагностирован COVID-19. Также заболели два сотрудника из технического персонала школы. О заболевших школьниках сведения не сообщаются.

Отметим, с 1 октября в Челябинской области стало известно о 53 школьниках, заболевших коронавирусной инфекцией. Однако руководство региона продолжает заявлять, что не планирует переводить учебные заведения на дистанционное обучение или объявлять каникулы раньше запланированных сроков.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.10.20

Патриархат: к руководству южноуральским парламентом не допустили женщин. / Суд отказался снять арест с имущества вице-спикера южноуральского парламента. / «Сильно раскаиваюсь»: экс-мэр Челябинска пояснил, откуда у него 60 млн рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»