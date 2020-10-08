Каждый четвертый депутат южноуральского парламента будет получать зарплату из бюджета, и это не предел

В Законодательном собрании Челябинской области нового созыва на профессиональной основе будут работать 15 депутатов. На их зарплаты бюджету области придется тратить несколько десятков млн рублей в год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», региональные органы представительной власти сами определяют регламент функционирования парламента: где-то зарплату платят только спикеру и его замам, где-то денежное довольствие определяют еще и руководителям фракций. В Законодательном собрании Челябинской области все зависит от желания депутатов. Например, предыдущий созыв определил 15 ставок, этим пока решили ограничиться и в новом составе, но решение неокончательное:

«Мы можем увеличить количество ставок по желанию депутатов, – заявил сегодня Владимир Мякуш, сохранивший пост спикера. – Можем внести изменения в регламент, чтобы трудоустроить депутатов в Законодательном собрании».

Согласно сегодняшнему решению, зарплату депутата будут получать сам Мякуш, его заместители Лазарев и Голиков, руководители комитетов Брагин, Махов, Швецов, Буяков, а также депутаты Беседин, Егоров, Ершов, Куркин, Мотовилов, Мухометьярова, Перезолов и Тарасова.

В 2017 году портал «Депутат74» публиковал следующие данные о зарплатах депутатов:

1. Председатель ЗакСобрания Челябинской области – 214 тыс 859 руб, в том числе должностной оклад – 35 тыс 694 руб;

2. Первый заместитель председателя ЗакСобрания Челябинский области – 82 тыс 814 руб, в том числе должностной оклад – 26 тыс 569 руб;

3. Заместитель председателя ЗакСобрания Челябинской области – 73 тыс 653 руб, в том числе должностной оклад – 24 тыс 738 руб;

4. Депутат ЗакСобрания Челябинской области – председатель комитета, осуществляющий полномочия на профессиональной постоянной основе – 62 тыс 660 руб, в том числе должностной оклад – 19 тыс 240 руб;

5. Депутат ЗакСобрания Челябинской области, осуществляющий полномочия на профессиональной постоянной основе – 46 тыс 172 руб, в том числе должностной оклад – 19 тыс 240 руб.

Сегодняшний размер зарплаты депутатов не афишируется, но, согласно декларациям о доходах за 2019 год, тот же Беседин заработал 2 млн 236 тыс 569 рублей 4 копейки, а спикер ЗСЧО Мякуш – 8 млн 725 тыс 283 рубля 89 копеек дохода. Так что, за последние 3 года доходы парламентариев существенно подросли.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 08.10.20

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