Пенсионерка из Снежинска перевела мошенникам три миллиона рублей

Жительница Снежинска совершила свыше 100 переводов на неизвестные номера мобильных телефонов, лишившись около 3 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, несмотря на ежедневные предупреждения о распространенных схемах мошенничества, жители региона до сих пор поддаются на уловки аферистов и перечисляют им свои сбережения.

Так, в отдел полиции по ЗАТО Снежинск обратилась 63-летняя местная жительница. По словам женщины, ей позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с ее банковского счета пытаются похитить крупную сумму денег. Также звонивший сказал, что с ней свяжутся сотрудники правоохранительных органов и подтвердят данную информацию.

Через некоторое время, пенсионерке позвонил якобы сотрудник ведомства и подтвердил предыдущий рассказ, сообщив при этом, что все телефоны жительницы Снежинска прослушиваются. Мнимый сотрудник силового ведомства запретил сообщать кому-либо о разговорах с ним.

Поверив неизвестным и испугавшись за свои накопления, пенсионерка согласилась перевести сбережения на новый «безопасный» счет. На следующий день женщина оформила заявку на выдачу 1 миллиона рублей в банке, а также обналичила денежные 270 тысяч рублей с кредитной карты, 400 тысяч рублей с пенсионной карты и сняла 500 тысяч рублей с карты другого банка. Все это время злоумышленники постоянно поддерживали связь с потерпевшей. По указанию мнимого сотрудника банка, женщина перевела 1 миллион рублей через банкомат на номера неизвестных телефонов, которые ей диктовали.

На следующей день пенсионерка получила более 1 миллиона рублей по ранее оформленной заявке и перевела их при помощи банкомата на указанные мошенником номера телефонов. Через два дня женщине вновь позвонил мнимый сотрудник банка и сообщил, что на имя пенсионерки пытаются оформить кредиты. Чтобы обезопасить средства, жительницу Снежинска убедили оформить кредиты в трех различных банках на общую сумму 810 тысяч рублей, которые она также перевела на продиктованные ей номера телефонов через банкомат. В общей сложности женщина совершила более 100 переводов на неизвестные номера мобильных телефонов.

Когда жительница Снежинска решила поинтересоваться документами на «безопасные» счета, ни один номер, с которого пенсионерке звонили, не отвечал. Женщина поняла, что была обманута и обратилась в полицию города Снежинска.

В результате мошеннических действий пенсионерке причинен материальный ущерб на общую более 2 миллионов 900 тысяч рублей.

По словам потерпевшей ранее из средств массовой информации и других источников (информационные панели, размещенные в банках, в подъездах многоквартирных домов) ей было известно о подобных способах мошенничества, совершаемых в отношении держателей банковских карт, однако она поверила звонившим людям, испугавшись за накопленные сбережения.

Полицейские в очередной раз напоминают жителям правила, как не стать жертвой обмана. «Не откликайтесь на подобные предложения неизвестных, не сообщайте никому данные банковской карты и поступившие в смс-сообщениях пароли. Прерывайте телефонный разговор с незнакомцами, а в случае необходимости – звоните на номер горячей линии своего банка, указанный на оборотной стороне карточки. Помните, сотрудники кредитных организаций никогда не спрашивают персональные данные и не предлагают перевести денежные средства на сторонние счета. Если вам поступил такой звонок, вы общаетесь с мошенником», – обращаются к южноуральцам силовики.

«Злоумышленники обращаются к гражданам по имени и отчеству, тем самым вызывая доверие. Но если вы попросите назвать свою фамилию, они вряд ли смогут это сделать. Кроме того, не доверяйте звонкам якобы представителей правоохранительных органов, это обман! Данная схема мошенничества является одной из самых распространенных и, к сожалению, действующей – граждане становятся жертвами злоумышленников», – отмечают правоохранители.

Челябинск, Виктор Елисеев

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