В Челябинске угонщики пытались «унести» автомобиль

Челябинские полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в совершении угона машины.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, угонщиков заметили полицейские полка патрульно-постовой службы.
Ночью, проводя патрулирование в Металлургическом районе, стражи порядка заметили, как двое молодых людей толкают автомобиль со двора дома по улице Шоссе Металлургов. Увидев сотрудников полиции, парни бросились бежать, но были задержаны.
Молодых людей доставили в районный отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Задержанными оказались ранее не судимые местные жители. Одному из них 21 год, другому – 19.
Челябинцы рассказали, что решили угнать машину. Но открыть автомобиль они не смогли. Тогда-то им и пришла мысль оттолкать его в безлюдное место, после чего повторить попытку.
По данному факту в отделе полиции «Металлургический» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого пунктом «а» частью 2 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).
В отношении подозреваемых избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Автомашина изъята и возвращена владельцу.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 08.10.20
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