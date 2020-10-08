В Челябинске угонщики пытались «унести» автомобиль

Челябинские полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в совершении угона машины.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, угонщиков заметили полицейские полка патрульно-постовой службы.

Ночью, проводя патрулирование в Металлургическом районе, стражи порядка заметили, как двое молодых людей толкают автомобиль со двора дома по улице Шоссе Металлургов. Увидев сотрудников полиции, парни бросились бежать, но были задержаны.

Молодых людей доставили в районный отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Задержанными оказались ранее не судимые местные жители. Одному из них 21 год, другому – 19.

Челябинцы рассказали, что решили угнать машину. Но открыть автомобиль они не смогли. Тогда-то им и пришла мысль оттолкать его в безлюдное место, после чего повторить попытку.

По данному факту в отделе полиции «Металлургический» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого пунктом «а» частью 2 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

В отношении подозреваемых избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Автомашина изъята и возвращена владельцу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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