На Южном Урале впервые отметят праздник в честь собственных святых

На Южном Урале впервые отметят Собор святых Челябинской митрополии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской епархии, дата была установлена патриархом Кириллом и Священным синодом полгода назад: новый праздник отметят 11 октября.

В Собор включены имена пяти священнослужителей и одной мирянки, пострадавших во времена гонений на верующих со стоны советской власти. Среди них митрополит Крутицкий и Коломенский Петр (Полянский), возглавивший управление Русской православной церковью после смерти патриарха Тихона в 1925 году. В 1936 году власти объявили о его смерти. А он в то время находился в Верхнеуральском политизоляторе. 10 октября 1937 года его расстреляли, по разных версиям, в тюрьме НКВД Магнитогорска или недалеко от города, на одной из железнодорожных станций.

В Собор челябинских святых вошли священники Александр Миропольский, Петр Беляев и Петр Смородинцев (расстреляны красногвардейцами в Каслях в июне 1918 года), Павел Соколов (в 1900-1911 годах служил в Нязепетровске, в сентябре 1918 года расстрелян после жестоких пыток в Кунгуре), а также Параскева Кочнева (прихожанка храма Александра Невского в Челябинске, в 1938 году за активную церковную позицию получила 10 лет лагерей, в апреле 1939 года была раздавлена во время работы в Буреинском железнодорожном лагере, умерла от ран в лазарете).

11 октября Свято-Симеоновском кафедральном соборе митрополит Челябинский и Миасский Григорий отслужит праздничную литургию.

Специально к новому празднику для Свято-Симеоновского собора написали икону «Собор святых Челябинской митрополии».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.10.20

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