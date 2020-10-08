В южноуральском селе рухнул потолок двухэтажки

В Челябинской области произошло очередное обрушение потолка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вызванные на обрушение крыши в двухэтажном доме в селе Медведевка Челябинской области сотрудники МЧС поспешили вывести людей из квартиры из опасений оказаться под завалами. Об этом рассказали активисты общественной организации «Гражданский патруль».

К общественникам обратилась жительница Медведевки, проживающая на улице Суворова, 6. Несколько лет люди, от дома которых отказалась управляющая компания, жаловались на расширяющуюся дыру в потолке, но даже когда отверстие в крыше было значительным, людям говорили, что жить в доме можно.

«В этой квартире я живу вместе с двумя детьми, при этом у меня нет никаких долгов, я даже налог заплатила. Когда я обращалась в администрацию, мне сказали: все можно починить и можно жить. Несколько дней назад все просто обвалилось», – рассказала жительница одной из квартир. Из страха оказаться под завалами вместе с детьми, женщина переехала к матери.

Когда на крыше рухнули балки, общественники обратились в МЧС. Сотрудники ведомства, осмотрев место бедствия, настоятельно рекомендовали всем выйти из-за опасности погибнуть под завалами.

«Здесь речь уже идет о смертельной опасности, что подтвердили представители МЧС. Безусловно, надо решать вопрос с УК, но обрушение чердачных балок – не зона ответственности жильцов конкретной квартиры. На данный момент мы обратились в прокуратуру и попросили обязать местную администрацию поставить вопрос о выборе способа управления данным многоквартирным домом, а также обеспечить безопасные условия для проживания жильцов», – заявили в общественной организации.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.10.20

Напиться и забыться: российская интеллигенция стала больше потреблять алкоголь. / На Южном Урале впервые отметят праздник в честь собственных святых. / «Такого документа не появилось бы…»: история со скандальным законопроектом о всероссийской реновации напоминает «военную операцию». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»