Челябинцам обещают 17 субсидированных авианаправлений

В Челябинске обсудили перспективы развития местного аэропорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, в Челябинске сегодня, 8 октября, прошло большое совещание с участием специалистов Минтранса России, Росавиации и других федеральных ведомств по вопросу развития регионального авиасообщения.

В ходе встречи сообщили: в ноябре нынешнего года будут завершены все необходимые работы, и аэропорту «Челябинск» будет присвоена третья категория международной организации гражданской авиации. После этого воздушная гавань получит право принимать самолеты в условиях ограниченной видимости.

Обновленный сектор международных воздушных линий Челябинского аэропорта будет введен в эксплуатацию в мае 2021 года. Международный терминал расширяется за счет высвободившегося в декабре 2019 года сектора вылета внутренних авиалиний. После реконструкции пропускная способность должна увеличиться в два раза. Международный терминал вместит 20 кабин паспортного контроля: по десять на прилёт и на вылет, до этого было всего 11 кабин.

Кроме того, на совещании обсуждалось открытие новых направлений из южноуральских аэропортов и субсидирование авиарейсов. Планируется, что в 2021 году количество субсидируемых маршрутов в Челябинской области увеличится до 19, это помимо регулярных рейсов. В региональном бюджете запланированы средства на эти цели.

Из Челябинского аэропорта предполагается организовать 17 субсидированных направлений: Пермь, Нижний Новгород, Омск, Казань, Самара, Красноярск, Сургут, Волгоград, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Краснодар, Калининград, Ханты-Мансийск, Норильск, Мурманск, Махачкала, Геленджик. Еще два откроют из Магнитогорска: Сочи и Новосибирск.

Челябинск, Виктор Елисеев

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