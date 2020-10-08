Фельдшера из Магнитогорска, попросившего ФСБ разобраться со «странностями» диагностирования COVID-19, оштрафовали

В Магнитогорске оштрафовали за фейк фельдшера скорой помощи, обратившегося в ФСБ и прокуратуру.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», медика магнитогорской станции скорой помощи Владимира Колесникова оштрафовали на 30 тысяч рублей за публикацию фейковой информации.

Поводом послужило его обращение к руководству ФСБ России, Следственного комитета и генеральному прокурору. Магнитогорец рассказал, что сотрудники скорой помощи привозят в больницы пациентов с подозрением на COVID-19, но диагноз «коронавирус» ставят лишь каждому четвертому. У всех остальных диагностируют интерстициальную пневмонию. Но госпитализируют и тех, и других в одно медучреждение. Мужчине такая ситуация показалась странной, и он попросил силовиков разобраться, не занижает ли руководство таким образом статистику по заболеваемости COVID-19.

Текст этого обращения он опубликовал и на своей странице «ВКонтакте». В итоге его обвинили в злоупотреблении свободой массовой информации и выписали штраф в 30 тысяч рублей.

«Это был запрос. Это не был какой-то фейк, – цитирует «Верстов.Инфо» южноуральца. – Мы все это наблюдали, когда обслуживали вызовы. Это были мои сомнения. Я считаю, что решение неправомочно». Магнитогорец подал апелляцию на решение в Орджоникидзевский районный суд, но не встретил понимания.

Однако медик не собирается останавливаться на этом. Теперь это решение он планирует оспорить в Челябинском областном суде.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.10.20

В России в два раза выросло количество банкротств юрлиц. / Челябинцам обещают 17 субсидированных авианаправлений. / В южноуральском селе рухнул потолок двухэтажки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»