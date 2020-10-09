В Челябинской области умерли сразу шесть зараженных коронавирусом

Минздрав Челябинской области сообщил сразу о шести умерших, зараженных коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у всех ковид был сопутствующим заболеванием, а официальной причиной смерти стали хронические патологии. У четверых был диабет, двое страдали гипертонией и болезнями сердца. Самой молодой из умерших было 46 лет.

За сутки в регионе подтверждено 98 новых случаев коронавируса. 8 из них у школьников.

Всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 17 тысяч 584 инфицированных, 522 из них умерли (непосредственно от COVID-19 – 133).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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