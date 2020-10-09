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Пятница, 9 октября 2020, 10:03 мск

Новости Челябинск

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Мэрия Челябинска не сумела покрыть дефицит бюджета заемными средствами

Власти Челябинска смогли занять чуть больше половины планируемых средств.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в мэрии Челябинска подвели итоги электронных торгов на возможность открытия кредитных линий для покрытия дефицита городского бюджета.

Всего мэрия планировала занять у коммерческих банков 3,6 миллиарда рублей. Однако в итоге получилось собрать заявки на открытие невозобновляемых кредитных линий на общую сумму 1,9 миллиарда рублей.

Условия заимствования стандартные: фиксированная процентная ставку, отсутствие дополнительных комиссий и возврат ссуженных денег через год.

Согласно выписки из муниципальной долговой книги, на 1 октября задолженность мэрии превышала 1,5 миллиарда рублей со сроком погашения в 2021-2022 годах. С учетом ожидаемых потерь из-за пандемии коронавируса, которые по расчетам чиновников, должны были составить 2 миллиарда рублей, при получении кредита в 3,6 миллиарда рублей, власти могли продолжать прежнюю бюджетную политику.

Однако привлечение лишь половины от этой суммы может существенно осложнить ситуацию в городе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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