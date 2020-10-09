Еще одна школа в Копейске ушла на дистант

Вторая школа в Копейске отправила детей по домам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», учащиеся копейской школы №48 отправлены на дистанционное обучение. Сообщения об этом появились в социальных сетях.

«Школа уходит на дистанционку с 10-го по 19-е октября», – сообщают в соцсетях.

В министерстве образования и науки Челябинской области уточнили, что речь не о карантине. «Правила Роспотребнадзора предполагают, что карантин в школах вводится только в случае превышения порога заболеваемости ОРВИ среди учащихся, – отметили в пресс-службе ведомства. – Если заболевают учителя, они просто уходят на больничный. Но если педагога некем заменить, его учеников переводят на дистанционное обучение».

По данным министерства, карантин по ОРВИ в настоящее время действует в трех образовательных учреждениях региона: Эстонской школе Верхнеуральского района, Бродокалмакской школе Красноармейского района и школе №6 Южноуральска.

Ранее стало известно о переводе на дистант школы №1 Копейска. Там у девяти педагогов и двух техработников подтвердился COVID-19.

Челябинск, Виктор Елисеев

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