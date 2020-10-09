В Миассе четырехлетний ребенок попал под троллейбус

На юге Миасса троллейбус сбил четырехлетнего мальчика.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла вчера, 8 октября, в южной части Миасса.
Как уточнили в ГИБДД Миасса, в 17:20 на проспекте Октября четырехлетний мальчик перебегал дорогу на красный сигнал светофора и был сбит троллейбусом под управлением 52-летнего водителя.
Ребенок направлен на амбулаторное лечение. Подробности ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 09.10.20
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